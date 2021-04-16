Nebelhorn Trophy. Кондратюк, Чжоу, Литвинцев, Садовский выступают с короткими программами

23 сентября в Оберстдорфе стартует турнир Nebelhorn Trophy, на котором будут разыграны заключительные квоты на Олимпийские игры в .

Мужчины выступят с короткими программами.

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Короткая программа – 10.00 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Третья разминка

16. Поль Фентц (Германия)

Четвертая разминка

19. Винсент Чжоу (США)...

24. Марк Кондратюк (Россия) – 13.21

Пятая разминка

25. Роман Садовский (Канада)

26. Габриэле Франгипани (Италия)

27. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

28. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

29. Брендан Керри (Австралия)

30. Ли Си Хен (Южная Корея)

Марк Кондратюк – фигурист, который сенсационно рвется на Олимпиаду: после его проката плакала Медведева