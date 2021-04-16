Nebelhorn Trophy. Кондратюк, Чжоу, Литвинцев, Садовский выступают с короткими программами

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23 сентября в Оберстдорфе стартует турнир Nebelhorn Trophy, на котором будут разыграны заключительные квоты на Олимпийские игры в Пекине.

Мужчины выступят с короткими программами. 

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Короткая программа – 10.00 по московскому времени. Прямая трансляцияздесь

Третья разминка

16. Поль Фентц (Германия)

Четвертая разминка

19. Винсент Чжоу (США)...

24. Марк Кондратюк (Россия) – 13.21

Пятая разминка

25. Роман Садовский (Канада)

26. Габриэле Франгипани (Италия)

27. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

28. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

29. Брендан Керри (Австралия)

30. Ли Си Хен (Южная Корея)

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