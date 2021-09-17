Гран-при среди юниоров. Акатьева, Зинина и Куликова выйдут на лед с произвольными программами

18 сентября проходит 4-й этап юниорского в Красноярске. Фигуристки представят произвольные программы.

По итогам короткой программы лидирует Софья Акатьева.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Красноярск, Россия

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 10.30 по московскому времени, трансляция – на сайте «Первого канала» и и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Вторая разминка

12. Виктория Ющенкова (Израиль)

Третья разминка

15. Марин Пирс (США)

17. Анна ла Порта (Швейцария)

18. Кейт Ванг (США)

Четвертая разминка

19. Софья Самоделкина (Россия)

20. Варвара Кисель (Беларусь)

21. Елизавета Берестовская (Россия)

22. Анастасия Зинина (Россия)

23. Елизавета Куликова (Россия)

24. Софья Акатьева (Россия)

Положение после короткой программы

1. Софья Акатьева (Россия) – 75,89

2. Елизавета Куликова (Россия) – 67,08

3. Анастасия Зинина (Россия) – 67,02

4. Елизавета Берестовская (Россия) – 64,91

5. Варвара Кисель (Беларусь) – 63,66

6. Софья Самоделкина (Россия) – 60,76

7. Кейт Ванг (США) – 59,26...

8. Анна ла Порта (Швейцария) – 53,55

9. Лиа Перейра (Канада) – 53,51

10. Марин Пирс (США) – 51,63...

13. Виктория Ющенкова (Израиль) – 42,26

Расписание четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Красноярске. Там выступят Акатьева, Самоделкина, Ковалев и Рухин