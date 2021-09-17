💣 Софья Акатьева прыгнула три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

Теги сборная России женское катание Гран-при среди юниоров Софья Акатьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Акатьева прыгнула три четверных прыжка и тройной аксель в произвольной программе на этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске.

Спортсменка исполнила тройной аксель, четверной тулуп – тройной тулуп, четверной сальхов (ошибка), тройной риттбергер, четверной тулуп – тройной сальхов через ойлер (ошибка), тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц.

За прокат Акатьева получила 157,19 балла и одержала итоговую победу.

Юниорский ЧР забрала Софья Акатьева (да, ученица Тутберидзе). Она считает идеалом Щербакову и катает программу, о которой мечтала Липницкая

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