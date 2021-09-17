Софья Самоделкина чисто сделала три четверных прыжка в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при в Красноярске

Российская фигуристка чисто сделала три четверных прыжка в произвольной программе на этапе юниорского Гран-при в Красноярске.

Спортсменка исполнила четверной лутц, четверной сальхов, четверной сальхов – двойной тулуп, двойной аксель, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер с ошибкой и тройной флип.

За прокат Самоделкина получила 141,63 балла и лидирует за 5 участниц до конца соревнований.

Софья Самоделкина – суперюниорка, которая катается не у Плющенко и не у Тутберидзе. Она так уважает соперниц, что бросает им на лед игрушки