«Мы ругались очень громко и сильно: как такое возможно?» Косторная рассказала о допинг-контроле перед произвольной программой

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала, что ей пришлось пройти допинг-контроль перед произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Челябинске. 

«Я рада, что смогла выполнить хотя бы 50% поставленных задач, что у меня получилось сделать элемент, с которым я долго боролась. Неидеально, но хоть что-то. И я рада, что подготовительный этап закончился и наконец-то будут соревнования.

Перед короткой я очень волновалась, потому что давно не было ничего подобного. Я на тренировках-то начала волноваться, что мне несвойственно. Это очень странные ощущения, не особо приятные, когда ты думаешь: а что если вдруг это не получится, то не получится?

На произвольную выходила абсолютно спокойная, потому что между тренировкой и соревнованиями у меня был допинг-контроль. И я просто вытратила все нервы, которые у меня были – только на то, чтобы пройти этот этап без потерь и выйти на лед. У нас такое впервые, для меня это первый раз в жизни.

[Сдать тест] После короткой – бывает, рано утром – вообще без проблем, у меня интервал стоит с утра, и все хорошо. Но чтобы посредине дня... Случились накладки. Мы ругались очень сильно, очень громко: как такое возможно?

Договаривались, в результате допинг-офицеры поехали с нами в гостиницу. Потому что там и костюмы, и косметика, и все, что могло бы потребоваться. Вариантов было очень мало», – сказала Косторная в эфире Первого канала. 

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Видео произвольной программы Алены Косторной, где она исполнила тройной аксель

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