Видео исторического проката Александры Трусовой в Челябинске: пять четверных прыжков

Призер чемпионата мира выступила с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

Трусова показала новую постановку под саундтрек из фильма «Круэлла».

Спортсменка исполнила пять четверных прыжков – никому из женщин это ранее не удавалось.

Трусова прыгнула четверной флип, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп, сольный четверной лутц, каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

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