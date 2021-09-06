Контрольные прокаты сборной России. Щербакова, Туктамышева, Трусова, Косторная и Валиева покажут короткие программы

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Елизавета Нугуманова Софья Самодурова Анна Щербакова Александра Трусова контрольные прокаты Алена Косторная Ксения Синицына Камила Валиева Дарья Усачева Майя Хромых Фигурное катание

11 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 17.35 – на Первом канале

Первая разминка

1. Майя Хромых

2. Елизавета Нугуманова

3. Дарья Усачева

4. Софья Самодурова

5. Ксения Синицына

Вторая разминка

6. Анна Щербакова

7. Алена Косторная

8. Александра Трусова

9. Елизавета Туктамышева

10. Камила Валиева

Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон

Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях

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