Контрольные прокаты сборной России. Щербакова, Туктамышева, Трусова, Косторная и Валиева покажут короткие программы

11 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Челябинск
Женщины
Короткая программа
Начало – 15.50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 17.35 – на Первом канале
Первая разминка
1. Майя Хромых
2. Елизавета Нугуманова
3. Дарья Усачева
4. Софья Самодурова
5. Ксения Синицына
Вторая разминка
10. Камила Валиева
Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон
Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях