Контрольные прокаты сборной России. Щербакова, Туктамышева, Трусова, Косторная и Валиева покажут короткие программы

11 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Женщины

Короткая программа

Начало – 15.50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 17.35 – на Первом канале

Первая разминка

1. Майя Хромых

2. Елизавета Нугуманова

3. Дарья Усачева

4. Софья Самодурова

5. Ксения Синицына

Вторая разминка

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Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон

Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях