Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выступают с произвольными программами

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию пары выступают с произвольными программами.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Челябинск
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:05 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале и сайте.
Первая разминка
1. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев
2. Карина Акопова – Никита Рахманин
3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко
Вторая разминка
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
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