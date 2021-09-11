Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выступают с произвольными программами

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию пары выступают с произвольными программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:05 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале и сайте.

Первая разминка

1. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев

2. Карина Акопова – Никита Рахманин

3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко

Вторая разминка

4. –

5. – Александр Галлямов

6. –

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