Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский выступают с произвольными программами

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский контрольные прокаты Никита Рахманин Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Михаил Назарычев Карина Акопова Иван Бальченко Фигурное катание

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию пары выступают с произвольными программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:05 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале и сайте.

Первая разминка

1. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев

2. Карина Акопова – Никита Рахманин

3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко

Вторая разминка

4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

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