Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский показали короткие программы

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский контрольные прокаты Никита Рахманин Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Михаил Назарычев Карина Акопова Иван Бальченко Фигурное катание

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию пары показали короткие программы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Пары

Короткая программа

Первая разминка

1. Юлия АртемьеваМихаил Назарычев

2. Карина Акопова – Никита Рахманин

3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко

Вторая разминка

4. Александра БойковаДмитрий Козловский

5. Анастасия МишинаАлександр Галлямов

6. Евгения ТарасоваВладимир Морозов

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