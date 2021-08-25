Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский показали короткие программы

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию пары показали короткие программы.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Челябинск
Пары
Короткая программа
Первая разминка
1. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев
2. Карина Акопова – Никита Рахманин
3. Ясмина Кадырова – Иван Бальченко
Вторая разминка
4. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
5. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
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