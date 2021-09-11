Контрольные прокаты сборной России. Коляда, Алиев, Самарин, Семененко и Даниелян выступают с произвольными программами

Сегодня в Челябинске проходит второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Мужчины выступают с произвольными программами.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Челябинск
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
Вторая разминка
7. Марк Кондратюк
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