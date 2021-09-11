Контрольные прокаты сборной России. Коляда, Алиев, Самарин, Семененко и Даниелян выступают с произвольными программами

Сегодня в Челябинске проходит второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Мужчины выступают с произвольными программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1.

2.

3.

4.

Вторая разминка

5.

6.

7. Марк Кондратюк

8.

9.

Онлайн контрольных прокатов: Щербакова осталась без каскада, Косторная и Трусова сорвали тройной аксель, Валиева – безупречна

Главный фигурный старт осени: объясняем в деталях, зачем смотреть премьеры программ в Челябинске