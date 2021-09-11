Контрольные прокаты сборной России. Коляда, Алиев, Самарин, Семененко и Даниелян выступают с произвольными программами

Теги сборная России Михаил Коляда Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Макар Игнатов Евгений Семененко контрольные прокаты Артур Даниелян Андрей Мозалев Марк Кондратюк Фигурное катание

Сегодня в Челябинске проходит второй день контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. Мужчины выступают с произвольными программами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Петр Гуменник

2. Александр Самарин 

3. Артур Даниелян 

4. Андрей Мозалев

Вторая разминка

5. Евгений Семененко

6. Михаил Коляда

7. Марк Кондратюк

8. Макар Игнатов

9. Дмитрий Алиев

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