Контрольные прокаты сборной России. Синицина и Кацалапов, Дэвис и Смолкин, Скопцова и Алешин представили произвольные танцы

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Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию дуэты представили произвольные танцы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Танцы на льду

Произвольный танец

Первая разминка

2. Аннабель Морозова – Андрей Багин

3. Анжелика Абашкина – Павел Дрозд

4. Диана Дэвис – Глеб Смолкин

Вторая разминка

5. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин

6. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

7. Виктория Синицина – Никита Кацалапов

8. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро – выступали с ритм-танцем

Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный снялись.

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