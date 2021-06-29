Контрольные прокаты сборной России. Синицина и Кацалапов, Загорски и Гурейро, Дэвис и Смолкин выступают с ритм-танцами

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию дуэты выступают с ритм-танцами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Танцы на льду



Ритм-танец

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка



1. Анжелика Абашкина –

2. Елизавета Шанаева –

3. – Глеб Смолкин

4. – Андрей Багин

Вторая разминка

5. –

6. –

7. –

8. –

Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон

Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях