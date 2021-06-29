Контрольные прокаты сборной России. Синицина и Кацалапов, Загорски и Гурейро, Дэвис и Смолкин выступают с ритм-танцами

Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию дуэты выступают с ритм-танцами.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию
Челябинск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала
Первая разминка
1. Анжелика Абашкина – Павел Дрозд
2. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин
4. Аннабель Морозова – Андрей Багин
Вторая разминка
5. Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро
6. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
7. Виктория Синицина – Никита Кацалапов
8. Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин
Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон
Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях