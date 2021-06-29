Контрольные прокаты сборной России. Синицина и Кацалапов, Загорски и Гурейро, Дэвис и Смолкин выступают с ритм-танцами

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Сегодня на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию дуэты выступают с ритм-танцами.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию

Челябинск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала

Первая разминка

1. Анжелика Абашкина – Павел Дрозд

2. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный

3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин

4. Аннабель Морозова – Андрей Багин

Вторая разминка

5. Тиффани ЗагорскиДжонатан Гурейро

6. Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин

7. Виктория СиницинаНикита Кацалапов

8. Анастасия СкопцоваКирилл Алешин

Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон

Почему контрольные прокаты фигуристов так важны и ценны? Объясняем в деталях

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