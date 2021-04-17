Даниил Глейхенгауз: «В короткой Щербаковой хотел соединить магию востока с идеей, что она повелительница бури. Такого от Ани не ждали после лирики»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о новой короткой программе чемпионки мира .

В олимпийском сезоне фигуристка выступит под The Songs of Distant Earth в исполнении Кирилла Рихтера.

«В короткой программе мы выбрали восток. Музыку я эту нашел, находясь на отдыхе в Мексике. Тогда плодотворное получилось времячко.

Я хотел соединить магию вот этого востока с идеей, что она повелительница бури. Она управляет стихией, собирает песчаную бурю, выпускает это все в зал, в зрителей, она завораживает.

Я отдавал эту музыку на студию, чтобы в нее добавили немного битов, потому что хотел, чтобы это была современная версия востока – не Шахерезада, а что-то более современное.

Мы переходим из медленной части, где мы завораживаем, в полностью драйвовую часть на дорожку – то, чего никто особо не ждал от Ани после лирики. Она сможет. И музыка, и хореография, и то, как Аня это чувствует и делает, поднимает с каждым тактом – от начала до конца ты поднимаешься на самый верх и оттуда уже будешь прыгать, когда она закончит», – сказал Глейхенгауз.

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