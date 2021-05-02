Глейхенгауз о новой короткой программе Трусовой под «Фриду»: «Саша повзрослела и здорово передает страсть, переживания, измену. Для нее это прям прорыв»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой короткой программе бронзового призера ЧМ-2021 Аленсандры Трусовой под музыку из фильма «Фрида».

«Очень плодотворный получился отпуск в Мексике. Огромное количество музык и некоторых идея я придумал именно там. Начнем с короткой программы Саши Трусовой – «Фрида». Я приехал с этой идеей и музыкой на сборе, еще не выбирал, кто это будет катать.

Сказал: чувствую, вижу, что это будет интересно и хорошо – кому? Этери Георгиевна сказала: давай Саше. Я даже сначала удивился: Саше? Она: ну, такого не было, давай попробуем – будет либо огонь, как ее волосы, либо нет.

Мы начали ставить, и сразу пошло. Она повзрослела, это не та маленькая Саша, это взрослая девушка. Это Испания в образе, хореография, страсть, переживания, художественная составляющая с рисованием, измена. И эти все чувства она, мне кажется, здорово передает. Для нее это прям прорыв.

Мы не привязывались полностью к самой Фриде, потому что она очень сложная личность и у нее была интересная жизнью. Но искусство и передачу всего этого мы использовали, Саша это чувствует – по ней видно, что она поняла, прочувствовала и с удовольствием катает», – сказал Глейхенгауз.

11-12 сентября Трусова выступит на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

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