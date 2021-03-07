Розанов о переходе Трусовой к Плющенко: «Советовал ей еще подумать. Говорил, что ее успехи – заслуга штаба Тутберидзе»

Тренер по фигурному катанию рассказал о том, как принял решение перейти из группы в Академию Евгения Плющенко.

«В середине позапрошлого сезона понял, что хочу пуститься в свободное плавание. К тому моменту я видел многое. Видел, как девочки фигачат четверные. Можно сказать, что цель освоить с ребятами многооборотные прыжки была выполнена.

Было непонятно, что делать дальше. У меня никогда не было цели стать великим тренером. Во время работы с Этери Георгиевной мне просто хотелось усложнить контент для всех возрастов. Показать, что ребенок в 10 лет может прыгать четверной тулуп, в 11 – тройной аксель, в 14 – четверной лутц.

Я даже как-то в середине сезона психанул, собрал вещи и пошел. мне говорит: «Все? Поехал?». Я ответил: «Да. Поехал». Но на следующий день вернулся и отработал. Понял, что сезон надо завершить и выйти с ребятами на те старты, которые были запланированы, показать результат.

Не сказал бы, что это был кризис. Просто следующие цели не были поставлены. Нужно было понять, чего я хочу дальше. А потом мне позвонил и сказал, что Саша Трусова уходит. Я был в шоке. Вообще-то я хотел уйти, а тут уходит спортсмен .

Пообщался с Сашей, родители были настроены уходить. Сказали: «У нас все так складывается, что мы хотим перехода». Спросил: «Куда?». Они ответили, что решили сотрудничать с Евгением Плющенко.

Говорю: «Ну, понятно». Советовал им, что, может быть, стоит еще подумать. Сказал: «Мне кажется, вы принимаете поспешное решение. Саша здесь сможет выучить много новых элементов». Отметил, что ее успехи — это заслуга всего тренерского штаба, который сейчас с ней работает.

На мои убеждения родители ответили: «А давайте вы с нами уйдете, вы давно занимаетесь с Сашей, помогали ей с четверными прыжками». Я посмотрел на это все, говорю: «Ребят, вы ко мне не прислушиваетесь». Родители сказали, что все будет нормально, «давайте попробуем».

Предложил им позвонить Елене Германовне Водорезовой, она тренер олимпийской чемпионки, там хорошая школа. Позвонил ей, поговорили. Потом мне позвонил Евгений Плющенко…

Я сам собирался уходить из «Хрустального», и мне было все равно. А тут Саша попросила поддержать ее, помочь. Да и Евгений предложил мне условия… На тот момент я понимал, что вести свою группу и заниматься спортсменами самому интереснее и удобнее. Саму Сашу тоже спрашивали, она сказала: «Хочу работать с Евгением Викторовичем», – сказал Розанов.

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