Алена Косторная восстановила тройной аксель перед стартом контрольных прокатов в Челябинске. За год у Плющенко она его не прыгала

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию провела тренировку перед стартом контрольных прокатов в Челябинске.

Фигуристка, вернувшаяся к Этери Тутберидзе, исполнила сольный тройной аксель, который делала в сезоне-2019/20. В прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко она прыгала двойной аксель.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 11-12 сентября.

Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Онлайн контрольных прокатов: Валиева, Щербакова, Коляда, Синицина с Кацалаповым и другие звезды начинают сезон