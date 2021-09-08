Алена Косторная восстановила тройной аксель перед стартом контрольных прокатов в Челябинске. За год у Плющенко она его не прыгала

Чемпионка Европы-2020 по фигурному катанию Алена Косторная провела тренировку перед стартом контрольных прокатов в Челябинске.
Фигуристка, вернувшаяся к Этери Тутберидзе, исполнила сольный тройной аксель, который делала в сезоне-2019/20. В прошлом сезоне под руководством Евгения Плющенко она прыгала двойной аксель.
Контрольные прокаты сборной России пройдут 11-12 сентября.
Расписание трансляций контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
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