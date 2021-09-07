Алина Загитова: «Я скучаю по олимпийским эмоциям. Но я не говорила, что завершила карьеру»

Олимпийская чемпионка рассказала о возможности продолжения карьеры.

В последний раз Загитова участвовала в соревнованиях в декабре 2019-го, с тех пор взяла паузу.

«Надо адекватно оценивать свои возможности: в зимней Олимпиаде в Пекине я точно не буду участвовать. В сезон надо входить заранее, надо зарабатывать рейтинг. А я сейчас, по-моему, даже не в десятке.

Готовиться к нужно все четыре года – за 12 месяцев точно не получится это сделать. Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру», – рассказала Загитова.

Новый номер Загитовой в уникальной съемке – кажется, так выглядит фигурное катание будущего

Алина Загитова – подруга семьи Ротенберг: познакомилась с Романом в самолете, катается с его дочкой Ариной – и все вместе играют в хоккей