«Завтрак в самом красивом отеле Венгрии». Плющенко и его ученики посетили Будапешт после этапа Гран-при среди юниоров

Двукратный олимпийский чемпион, тренер рассказал, что после этапа среди юниоров посетил Будапешт вместе с учениками своей академии и тренером

На этапе в Кошице подопечные Плющенко Вероника Жилина и заняли первое и второе места в соревнованиях девушек, Кирилл Сарновский одержал победу среди юношей.

«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии», – написал Плющенко в сторис.

«У нас сегодня день выходного после соревнований. Мы приехали из Кошице в Будапешт. Вот у нас завтрак. Все наши. Приятного аппетита! Так что сегодня у нас туризм. Сегодня будем на прогулке по Будапешту», – сказал Плющенко.

Вероника Жилина – новое сокровище Плющенко: ее тоже забрали у Тутберидзе, и теперь она побеждает бывшую команду