«Завтрак в самом красивом отеле Венгрии». Плющенко и его ученики посетили Будапешт после этапа Гран-при среди юниоров

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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал, что после этапа Гран-при среди юниоров посетил Будапешт вместе с учениками своей академии и тренером Дмитрием Михайловым.

На этапе в Кошице подопечные Плющенко Вероника Жилина и Софья Муравьева заняли первое и второе места в соревнованиях девушек, Кирилл Сарновский одержал победу среди юношей. 

«Рубрика «Наши завтраки». В самом красивом отеле Венгрии», – написал Плющенко в сторис. 

«У нас сегодня день выходного после соревнований. Мы приехали из Кошице в Будапешт. Вот у нас завтрак. Все наши. Приятного аппетита! Так что сегодня у нас туризм. Сегодня будем на прогулке по Будапешту», – сказал Плющенко. 

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