⚡Синицына победила на этапе Гран-при среди юниоров в Италии, Фролова – 2-я

Российская фигуристка Ксения Синицына победила на этапе Гран-при среди юниоров в Энья-Ноймаркте, Анна Фролова – 2-я.
Гран-при среди юниоров
7-й этап
Энья-Ноймаркт, Италия
Девушки
Итоговое положение
1. Ксения Синицына (Россия) – 215,58
2. Анна Фролова (Россия) – 176,21
3. Алессиа Торнаги (Италия) – 175,93
4. Изабелль Интисон (США) – 167,47
5. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 163,82
6. Кайя Руйтер (Канада) – 159,07
7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 156,28
8. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 156,22
9. Майя Маззара (Франция) – 150,09
10. Лукреция Дженнаро (Италия) – 146,32
11. Кейт Ванг (США) – 144,99
Произвольная программа
1. Ксения Синицына (Россия) – 140,93
2. Алессиа Торнаги (Италия) – 119,26
3. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 115,55
4. Анна Фролова (Россия) – 114,78
5. Изабелль Интисон (США) – 108,97
6. Кайя Руйтер (Канада) – 100,79
7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 98,96
8. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 96,44
9. Майя Маззара (Франция) – 96,28
10. Кейт Ванг (США) – 96,11
11. Лукреция Дженнаро (Италия) – 95,44