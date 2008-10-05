Реклама 18+
Реклама 18+

⚡Синицына победила на этапе Гран-при среди юниоров в Италии, Фролова – 2-я

Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Южной Кореи сборная Италии женское катание Гран-при среди юниоров сборная Эстонии Алесса Торнаги Ксения Синицына Анна Фролова Лара Наки Гутманн Ен Чон Пак Кейт Ванг Ева Лотта Киибус Кайя Руйтер Изабелль Интисон Лукреция Дженнаро Фигурное катание

Российская фигуристка Ксения Синицына победила на этапе Гран-при среди юниоров в Энья-Ноймаркте, Анна Фролова – 2-я.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья-Ноймаркт, Италия

Девушки

Итоговое положение

1. Ксения Синицына (Россия) – 215,58
2. Анна Фролова (Россия) – 176,21
3. Алессиа Торнаги (Италия) – 175,93
4. Изабелль Интисон (США) – 167,47
5. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 163,82
6. Кайя Руйтер (Канада) – 159,07
7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 156,28
8. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 156,22
9. Майя Маззара (Франция) – 150,09
10. Лукреция Дженнаро (Италия) – 146,32
11. Кейт Ванг (США) – 144,99

Произвольная программа

1. Ксения Синицына (Россия) – 140,93
2. Алессиа Торнаги (Италия) – 119,26
3. Ен Чон Пак (Южная Корея) – 115,55
4. Анна Фролова (Россия) – 114,78
5. Изабелль Интисон (США) – 108,97
6. Кайя Руйтер (Канада) – 100,79
7. Лара Наки Гутманн (Италия) – 98,96
8. Ева Лотта Киибус (Эстония) – 96,44
9. Майя Маззара (Франция) – 96,28
10. Кейт Ванг (США) – 96,11
11. Лукреция Дженнаро (Италия) – 95,44

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья