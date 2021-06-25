Алина Загитова о прыжке с 207 м: «Когда ты олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь захватывающего больше не будет. Но сегодня вновь испытала схожие чувства»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения «Скайпарка» в Сочи.

Вместе с сестрой Сабиной фигуристка прокатилась на высотных качелях и поучаствовала в банджи-джампинге.

«От прыжка до полета – всего один шаг. Сегодня мы с Сабиной были в «Скайпарке», и это что-то невероятное! Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства.

Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство – что это будет? Я прыгнула с высоты 207 м! Сестренка покорила 170 м! Это ощущение полета и какой-то нереальной свободы непередаваемо. И знаете что я поняла? В мире еще столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного!

Все самое крутое впереди у каждого из нас, никогда не сдавайтесь и помните – главное, верить в себя, свои мечты и не сворачивать с пути! Прыжок в новое и неизведанное – совершать можно во всех смыслах!» – написала Загитова.

 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

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