Алина Загитова о прыжке с 207 м: «Когда ты олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь захватывающего больше не будет. Но сегодня вновь испытала схожие чувства»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения «Скайпарка» в Сочи.

Вместе с сестрой Сабиной фигуристка прокатилась на высотных качелях и поучаствовала в банджи-джампинге.

«От прыжка до полета – всего один шаг. Сегодня мы с Сабиной были в «Скайпарке», и это что-то невероятное! Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства.

Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство – что это будет? Я прыгнула с высоты 207 м! Сестренка покорила 170 м! Это ощущение полета и какой-то нереальной свободы непередаваемо. И знаете что я поняла? В мире еще столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного!

Все самое крутое впереди у каждого из нас, никогда не сдавайтесь и помните – главное, верить в себя, свои мечты и не сворачивать с пути! Прыжок в новое и неизведанное – совершать можно во всех смыслах!» – написала Загитова.