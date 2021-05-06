Тренер Сергей Розанов близок к уходу из академии Евгения Плющенко (Tele-sport)

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По информации Tele-sport, тренер Сергей Розанов в ближайшее время может прекратить сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко

Сейчас Розанов находится во Франции на сборе Peak Ice Camps хореографа Бенуа Ришо. Решение о продолжении его работы в академии Плющенко будет принято после окончания сбора – 31 июля. 

Розанов начал работать в академии Плющенко в мае 2020-го года. До этого он был тренером в группе Этери Тутберидзе

Вместе с Розановым группу Тутберидзе покинула Александра Трусова и спустя некоторое время – Алена Косторная. Косторная вернулась к Тутберидзе в марте, Трусова – в мае. 

Для Тутберидзе потеря тренера Розанова больнее, чем трансфер Трусовой. Именно он два года воспитывал суперюниорок

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