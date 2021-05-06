Тренер Сергей Розанов близок к уходу из академии Евгения Плющенко (Tele-sport)

По информации Tele-sport, тренер в ближайшее время может прекратить сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом .

Сейчас Розанов находится во Франции на сборе Peak Ice Camps хореографа Бенуа Ришо. Решение о продолжении его работы в академии Плющенко будет принято после окончания сбора – 31 июля.

Розанов начал работать в академии Плющенко в мае 2020-го года. До этого он был тренером в группе .

Вместе с Розановым группу Тутберидзе покинула и спустя некоторое время – . Косторная вернулась к Тутберидзе в марте, Трусова – в мае.

Для Тутберидзе потеря тренера Розанова больнее, чем трансфер Трусовой. Именно он два года воспитывал суперюниорок

Сергея Розанова из академии Плющенко не взяли в ЦСКА с формулировкой «не вызывает доверия». Помогаем тренеру найти новую работу