Косторная вернула пост о смене имиджа после критики в комментариях. Но убрала фотографию лица крупным планом

Российская фигуристка Алена Косторная вновь опубликовала в инстаграме пост о смене своего имиджа.
Ранее фигуристка перекрасила волосы в фиолетовый цвет и поделилась фото с подписчиками. Но затем удалила публикацию после критики в комментариях: пользователи предположили, что Косторная не только перекрасилась, но и увеличила губы.
«Изменяйте правила и разрушайте стереотипы», – написала спортсменка, убрав из новой публикации фотографию лица крупным планом, которая была в первом посте.
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