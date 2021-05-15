Косторная вернула пост о смене имиджа после критики в комментариях. Но убрала фотографию лица крупным планом

Теги сборная России фото женское катание соцсети стиль Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная вновь опубликовала в инстаграме пост о смене своего имиджа.

Ранее фигуристка перекрасила волосы в фиолетовый цвет и поделилась фото с подписчиками. Но затем удалила публикацию после критики в комментариях: пользователи предположили, что Косторная не только перекрасилась, но и увеличила губы.

«Изменяйте правила и разрушайте стереотипы», – написала спортсменка, убрав из новой публикации фотографию лица крупным планом, которая была в первом посте.

Кто из фигуристов попал в команду на олимпийский сезон? Пять учениц Тутберидзе и Туктамышева – в основе, Косторная в запасе

 
 
 
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Публикация от Aliona Kostornaia (@aliona_officialnew)

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