Косторная вернула пост о смене имиджа после критики в комментариях. Но убрала фотографию лица крупным планом

Российская фигуристка Алена Косторная вновь опубликовала в инстаграме пост о смене своего имиджа.

Ранее фигуристка перекрасила волосы в фиолетовый цвет и поделилась фото с подписчиками. Но затем удалила публикацию после критики в комментариях: пользователи предположили, что Косторная не только перекрасилась, но и увеличила губы.

«Изменяйте правила и разрушайте стереотипы», – написала спортсменка, убрав из новой публикации фотографию лица крупным планом, которая была в первом посте.

Кто из фигуристов попал в команду на олимпийский сезон? Пять учениц Тутберидзе и Туктамышева – в основе, Косторная в запасе