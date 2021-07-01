Дэвис и Смолкин попали на Гран-при, так как их выбрали организаторы этапа в Канаде (Tele-sport)

Журналист Tele-sport Владислав Жуков сообщил, что танцевальный дуэт – Глеб Смолкин получил этап , так как их выбрали организаторы этапа в Канаде.

«Распределением по этапам Гран-при занимается отдельная группа внутри ISU, состоящая из представителей шести ведущих стран. После того, как список составлен, он отправляется на утверждение руководству ISU.

Было много разговоров, что к появлению Дэвис и Смолкина в списках на Гран-при причастна Федерация фигурного катания России (ФФКР), но в реальности все происходит иначе. Национальные федерации официально могут влиять на выбор участников только на свои этапы.

По данным tele-sport.ru, в этот раз критерии для распределения по этапам были буквальными. То есть, за пределами топ-24 по рейтингу и «бесту» для ISU все равны, и не имеет никакого значения, 25-й ты или 100-й. С этого момента выбор может осуществляться из сторонних факторов, иной раз имеющих к чистому спорту лишь косвенное отношение.

И это даже не подковерная возня. Таковы действующие правила ISU. Вероятно, поэтому в разговоре со мной несколько человек, имевших определенное влияние на распределение по этапам и знакомых с ходом процесса, заявили, что ISU соблюл все критерии.

По информации tele-sport.ru, перед дележкой этапов никто из ФФКР целенаправленно за Диану с Глебом в ISU не просил, хотя могли бы.

Дуэт Дэвис – Смолкин выбрали сами организаторы – то есть канадцы.

Главное – в любом случае выбор Дианы и Глеба, чем бы он ни был обусловлен, не противоречит никаким нормам», – говорится в статье Tele-sport.

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