Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко продолжит спортивную карьеру в сборной США

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в парном катании Алена Савченко объявила, что будет выступать за сборную США.
Ранее фигуристка выступала за сборную Германии в паре с Бруно Массо, который решил не продолжать спортивную карьеру.
«Я очень рада следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям стран за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры.
Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», – сказала Савченко.
«Эти перемены стали для нас неожиданностью после того, как Алена Савченко официально объявила о завершении карьеры вместе с Бруно Массо несколько недель назад.
Если Алена когда-нибудь решит вернуться в Германию, наши двери всегда открыты для нее», – заявила представитель Федерации фигурного катания Германии Клаудиа Пфайфер.
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