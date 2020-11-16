Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко продолжит спортивную карьеру в сборной США

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в парном катании объявила, что будет выступать за сборную США.

Ранее фигуристка выступала за сборную Германии в паре с , который решил не продолжать спортивную карьеру.

«Я очень рада следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям стран за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры.

Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», – сказала Савченко.

«Эти перемены стали для нас неожиданностью после того, как Алена Савченко официально объявила о завершении карьеры вместе с Бруно Массо несколько недель назад.

Если Алена когда-нибудь решит вернуться в Германию, наши двери всегда открыты для нее», – заявила представитель Федерации фигурного катания Германии Клаудиа Пфайфер.

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