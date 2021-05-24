Евгений Плющенко: «Меня никто не переубедит в том, что именно Трусова выиграла чемпионат России. Не только морально, но и с точки зрения оценок»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о выступлении на чемпионате России по фигурному катанию-2021, где она завоевала бронзу.

«Саша Трусова хорошо каталась на чемпионате России и в короткой, и в произвольной программе. Причем каталась с травмой, но собралась, настроилась...

Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось свое видение», – сказал Плющенко в интервью Forbes Russia.

Что теперь делать академии Плющенко? Разбежались лучшие фигуристки, пустуют коттеджи, а сам Евгений, видимо, останется без Олимпиады

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