Евгений Плющенко: «Меня никто не переубедит в том, что именно Трусова выиграла чемпионат России. Не только морально, но и с точки зрения оценок»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о выступлении Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию-2021, где она завоевала бронзу. 

«Саша Трусова хорошо каталась на чемпионате России и в короткой, и в произвольной программе. Причем каталась с травмой, но собралась, настроилась...

Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось свое видение», – сказал Плющенко в интервью Forbes Russia.

Что теперь делать академии Плющенко? Разбежались лучшие фигуристки, пустуют коттеджи, а сам Евгений, видимо, останется без Олимпиады

🎧 Кто сделал фигурное катание таким популярным – Тутберидзе, Загитова или Медведева? Вечный спор!

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