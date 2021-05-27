«Мы – Россия, мы – красная машина. Мы победим!» Алина Загитова записала видеообращение к российским хоккеистам на ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка записала видеообращение к сборной России по хоккею, которая сейчас выступает на чемпионате мира-2021 в Риге.

«Ребята, наша сборная! Весь сезон вы дарили нам радость своей игрой и сейчас вы на главном турнире года. Мы знаем, как вы долго к этому шли, несмотря ни на что, вопреки всему. Мы уверены, что вы сильнее всех, быстрее всех и точнее всех. Мы знаем, на что вы способны, и верим, что вы победите всех соперников и завоюете золотые медали.

Вы не одни, вместе с вами вся наша страна, миллионы болельщиков: от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. Мы будем переживать за вас и радоваться вашим победам. Желаем вам только успеха и победы. Мы – Россия, мы – красная машина. Мы победим!» – сказала Загитова.

На командном турнире российских фигуристов в феврале 2021 года команда Загитовой называлась «Красная машина». На видеообращении к хоккеистам на фигуристке была надета футболка из коллекции «Красная машина».