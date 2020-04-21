Ханю возглавил список фигуристов, которых чаще всего искали в Google за последние 15 лет, Загитова – 3-я, Медведева – 5-я

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю возглавляет список фигуристов, которых чаще всего искали в Google за последние 15 лет.

На втором месте бывшая американская фигуристка, серебряный призер ЧМ-1991 Тоня Хардинг. 

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова – третья, четвертая – трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада.

Евгения Медведева – пятая, также в топ-10 вошли Шома Уно, Дайсуке Такахаси, Рика Кихира, Марин Хонда и Ю-На Ким. Евгений Плющенко – 11-й, Нэтан Чен – 12-й. 

 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova fan account💮 (@teamzagitova)

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