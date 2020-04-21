Ханю возглавил список фигуристов, которых чаще всего искали в Google за последние 15 лет, Загитова – 3-я, Медведева – 5-я

Двукратный олимпийский чемпион возглавляет список фигуристов, которых чаще всего искали в Google за последние 15 лет.

На втором месте бывшая американская фигуристка, серебряный призер ЧМ-1991 Тоня Хардинг.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова – третья, четвертая – трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада.

– пятая, также в топ-10 вошли , Дайсуке Такахаси, , и . – 11-й, Нэтан Чен – 12-й.