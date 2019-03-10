Косторная, Медведев и Рублев получили премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2020 по версии журналистов

Теги Александр Поветкин рейтинги СМИ Анастасия Войнова Дарья Шмелева Анжелика Сидорова Андрей Рублев Екатерина Катникова Наталья Воронина Роман Репилов Даниил Медведев Алена Косторная Фигурное катание

Сегодня в Москве прошла церемония вручения премии «Серебряная лань». 

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная была награждена премией как лучшая спортсменка-2020 по версии Федерации спортивных журналистов России.

Лауреатами премии также стали Анастасия Войнова и Дарья Шмелева (велоспорт), Наталья Воронина (конькобежный спорт), Екатерина Катникова, Роман Репилов (санный спорт), Даниил Медведев, Андрей Рублев (теннис), Александр Поветкин (бокс), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Константин Курохтин (паралимпийский спорт – керлинг).

В номинации «Лучший тренер» победил заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов.

Команда года – сборная России по шахматам, которая выиграла шахматную Олимпиаду 2020 года, прошедшую в онлайн-формате.

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