Ирина Роднина: «Я пришла к Тарасовой с таким багажом знаний, что она и рядом не стояла. Кто кого учил – большой вопрос»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина рассказала о переходах в фигурном катании.

Накануне российская фигуристка перешла из академии в группу . Сама Роднина в 1974-м ушла от к .

«Когда я переходила к Тарасовой, то сколько раз у меня были истерики – правильно ли я сделала? Меня что-то раздражало. Тарасова была еще совсем молодым тренером в то время, может, поэтому я ее своим тренером особо не считала. Компаньоном по работе – да, но не тренером.

Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. И кто кого учил – большой вопрос.

Люди притираются, но главное – надо тренеру верить. Не поверю, что тренеры захотят спортсменам плохого», – сказала Роднина.

«Ругаться с ней – неприлично, а дружить невозможно». Тарасова тренировала Роднину, но теперь они бесят друг друга

Вы вряд ли застали Ирину Роднину на льду: она обвиняла тренера в пьянстве, выиграла все Олимпиады и ЧМ и плакала на пьедестале в Америке