Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала героиней мартовского номера журнала Maxim.
Спортсменка попала на обложку издания с заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания». Номер поступит в продажу 26 февраля.
Лиза Туктамышева в мартовском номере журнала MAXIM!— MAXIM (@ru_maximonline) February 24, 2021
Номер в продаже с 26 февраля! А кто и что ждет тебя под обложкой, мы сейчас вкратце расскажем.https://t.co/pQyzuP5saQ
Я никогда не болел за Туктамышеву, но теперь восхищен: она доказывает, что фигурное катание – спорт не только для подростков
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