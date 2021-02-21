Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim

Теги сборная России фото Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала героиней мартовского номера журнала Maxim.

Спортсменка попала на обложку издания с заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания». Номер поступит в продажу 26 февраля.

Я никогда не болел за Туктамышеву, но теперь восхищен: она доказывает, что фигурное катание – спорт не только для подростков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья