Елизавета Туктамышева снялась в фотосессии для журнала Maxim

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева стала героиней мартовского номера журнала Maxim.

Спортсменка попала на обложку издания с заголовком «Лиза Туктамышева. Лучшая фигура фигурного катания». Номер поступит в продажу 26 февраля.

Лиза Туктамышева в мартовском номере журнала MAXIM!



Номер в продаже с 26 февраля! А кто и что ждет тебя под обложкой, мы сейчас вкратце расскажем.https://t.co/pQyzuP5saQ