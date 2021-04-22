Тарасова и Морозов перешли в группу Тутберидзе, Траньков тоже останется тренером

Теги Максим Траньков сборная России пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут готовиться к новому сезону под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Их прошлый тренер, Максим Траньков, также продолжит работать с парой.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР).

Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов – «Самбо-70».

На ЧМ-2021 Тарасова и Морозов заняли четвертое место.

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