Тарасова и Морозов перешли в группу Тутберидзе, Траньков тоже останется тренером

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов будут готовиться к новому сезону под руководством тренера Этери Тутберидзе.
Их прошлый тренер, Максим Траньков, также продолжит работать с парой.
Об этом сообщила Федерация фигурного катания России (ФФКР).
Спортсмены будут тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов – «Самбо-70».
На ЧМ-2021 Тарасова и Морозов заняли четвертое место.
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