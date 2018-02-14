Чемпионка Европы Джеймс будет выступать в паре с бронзовым призером Игр Редфордом за Канаду

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Французская фигуристка Ванесса Джеймс будет выступать в паре с канадским фигуристом Эриком Редфордом

Пара будет представлять Канаду, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания страны. 

Джеймс 33 года, она является чемпионкой Европы 2019 года, бронзовым призером ЧМ-2018 в паре с Морганом Сипре. Партнер завершил карьеру в 2020 году. В декабре 2020-го прокуратура Флориды возбудила против него уголовное дело из-за подозрений в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетней. 

Редфорду 36 лет, он – двукратный чемпион мира в паре с Меган Дюамель, бронзовый призер Игр в Пхенчхане-2018 в личном первенстве и олимпийский чемпион в команде. Также на его счету серебро Игр-2014 в команде. 

Джеймс и Редфорд будут тренироваться в Квебеке под руководством Джули Маркотте. 

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