🥇 Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

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Сборная Россия впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

На турнире в японской Осаке россияне опередили сборную США.

Командные чемпионаты мира проводятся раз в два года с 2009-го. За это время Россия трижды была призером турнира (2 серебра и бронза), но ни разу не побеждала.

За сборную России на турнире выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия МишинаАлександр Галлямов и Виктория СиницинаНикита Кацалапов.

Турнир, где Россия впервые победила

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