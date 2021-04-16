🥇 Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная Россия впервые в истории победила на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

На турнире в японской Осаке россияне опередили сборную США.

Командные чемпионаты мира проводятся раз в два года с 2009-го. За это время Россия трижды была призером турнира (2 серебра и бронза), но ни разу не побеждала.

За сборную России на турнире выступали , , , , – и – .

Турнир, где Россия впервые победила