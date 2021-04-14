Евгений Плющенко: «Договорились о сотрудничестве с Арутюняном. Надеюсь, это принесет нам много того, чего раньше не хватало»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил о сотрудничестве своей академии с тренером Рафаэлем Арутюняном.
Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира американца Нэтана Чена.
Ранее сообщалось, что Арутюнян будет работать с Александрой Трусовой, которая тренируется у Плющенко.
«Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером – маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем», – написал Плющенко.
«Мы не могли пробиться, потому что вокруг были стукачи». Супертренер в фигурке, которого упустила Россия
Казалось, усложнять программы некуда – но Нэтан Чен сделал это. Даже Ханю не прыгает столько четверных, у него другие козыри
Посмотреть эту публикацию в Instagram