Евгений Плющенко: «Договорились о сотрудничестве с Арутюняном. Надеюсь, это принесет нам много того, чего раньше не хватало»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию объявил о сотрудничестве своей академии с тренером .

Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира американца Нэтана Чена.

Ранее сообщалось, что Арутюнян будет работать с , которая тренируется у Плющенко.

«Договорились о сотрудничестве с моим другом и выдающимся тренером – маэстро Рафаэлем Арутюняном. Надеюсь, наша коллаборация в работе в новом сезоне принесет много того, чего не хватило нам в текущем», – написал Плющенко.

«Мы не могли пробиться, потому что вокруг были стукачи». Супертренер в фигурке, которого упустила Россия

Казалось, усложнять программы некуда – но Нэтан Чен сделал это. Даже Ханю не прыгает столько четверных, у него другие козыри