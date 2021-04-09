Американский тренер Рафаэль Арутюнян будет консультировать Александру Трусову («Спорт-Экспресс»)

Теги Евгений Плющенко сборная России Рафаэль Арутюнян женское катание Александра Трусова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян примет участие в работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой в качестве консультанта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира Нэтана Чена. Сегодня тренер посетил академию Евгения Плющенко, где тренируется Трусова.

Отец Трусовой не стал комментировать информацию о сотрудничестве с Арутюняном, посоветовав узнавать подробности в академии Плющенко.

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