Американский тренер Рафаэль Арутюнян будет консультировать Александру Трусову («Спорт-Экспресс»)

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян примет участие в работе с российской фигуристкой Александрой Трусовой в качестве консультанта, сообщает «Спорт-Экспресс».
Арутюнян является тренером трехкратного чемпиона мира Нэтана Чена. Сегодня тренер посетил академию Евгения Плющенко, где тренируется Трусова.
Отец Трусовой не стал комментировать информацию о сотрудничестве с Арутюняном, посоветовав узнавать подробности в академии Плющенко.
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