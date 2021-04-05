Нина Мозер о возможном переходе Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе: «Не надо исключать этот вариант. Всякое может быть»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала новость о том, что и тренируются с хореографом группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом.

— Да, Евгения и Владимир катаются там (в «Хрустальном»), они участвуют в шоу Тутберидзе. Это подходит им, наверное, это хорошо. Я к этому вообще никакого отношения не имею.

Глобальных выводов делать не нужно. Пока они решают вопрос, как им дальше развиваться. Они же длительное время в Америке готовились, и там была основная база. А сейчас такую подготовку сложно поддерживать в связи с финансами, перелетами, отсутствием виз. Поэтому они думают о том, как продолжать свою карьеру. Вот и все.

– Вопрос в том, продолжат ли они готовиться в «Хрустальном» и после шоу.

– Откуда ж я знаю? Не думаю, что сейчас стоит делать из этого событие. Вот объявят, где они будут готовиться – и будете эту тему пробивать.

– Пока пробив показывает, что этот вариант не стоит исключать.

– Да, я тоже так думаю – не надо исключать этот вариант. Всякое же может быть, – сказала Мозер.

Тарасова и Морозов тренировались с Глейхенгаузом. Они работали над техническими элементами, включая выбросы