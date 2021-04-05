Олимпийская чемпионка Оксана Баюл о шоу Тутберидзе: «Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд»

Олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл поделилась мнением о названии шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были самые разные фигуристы со всего мира», – написала Баюл.
Champions on Ice – гастрольное шоу фигуристов в США. Первый тур организовал промоутер Том Коллинз после чемпионата мира-1969.
«Я поняла, что стала алкоголиком». Фигуристка Оксана Баюл в 16 лет выиграла Олимпиаду, запила в Америке и лечилась 4 месяца
«Частичка моей души осталась у зрителей». Загитова показала новую программу: зажигает лампочку на груди и дарит свет трибунам