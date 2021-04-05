Олимпийская чемпионка Оксана Баюл о шоу Тутберидзе: «Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд»

Олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл поделилась мнением о названии шоу «Чемпионы на льду».

«Эти дети понятия не имеют, что такое настоящие «Чемпионы на льду» и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был разнообразным, а участниками были самые разные фигуристы со всего мира», – написала Баюл.

Champions on Ice – гастрольное шоу фигуристов в США. Первый тур организовал промоутер Том Коллинз после чемпионата мира-1969.

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