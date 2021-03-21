Американский тренер Уряшев: «Думаю, что с таким выступлением Олимпиада Щербаковой не покорится»

Американский тренер по фигурному катанию Александр Уряшев считает, что не выиграет Олимпийские игры-2022 в , если выступит так же, как и на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

«Щербакова заслужила победу на чемпионате мира. Ничего экстраординарного, но все чисто, очень достойно. При этом я думаю, что с таким выступлением Олимпийские игры ей не покорятся. Если взять прокат на чемпионате России – да.

Но все знают, что если бы Игры были сегодня, то чемпионкой была бы Валиева. Если бы Камиле разрешили там выступать, конечно. Все понимают, что сейчас Валиева, пожалуй, номер один в мире. Исхожу из всего, что вижу: компоненты, стиль, прыжки. Даже с одним четверным и красивым тройным акселем. Но как знать, что случится в следующем году.

Не знаю, что на уме у . Ей было очень сложно вернуться, но она все же вернулась к Этери, с которой работала долгие годы. Для нее это не новая обстановка. Если она переступит через себя и будет работать на пределе, как остальные ребята там, посмотрим. Ей нужно лишь вернуть один тройной аксель. Вернуть прыжок куда легче, чем выучить новый в 18-20-25 лет.

И я забыл Дарью Усачеву. Еще одна претендентка», – рассказал Уряшев в интервью The Skating Lesson.