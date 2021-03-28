Мишина и Галлямов выступят на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Чемпионы мира в парном катании и выступят на командном чемпионате мира, сообщает Sport24.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

Сегодня российские фигуристы вернулись из Стокгольма, где накануне завершился ЧМ-2021. Мишина и Галлямов одержали победу в парном турнире, всего на счету сборной России 6 медалей (3-1-2).

Мишина и Галлямов попали на ЧМ в последний момент – и взяли золото. 4 года назад от Насти ушел партнер, назвав ее тяжелой