Мишина и Галлямов выступят на командном чемпионате мира по фигурному катанию

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Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят на командном чемпионате мира, сообщает Sport24.

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

Сегодня российские фигуристы вернулись из Стокгольма, где накануне завершился ЧМ-2021. Мишина и Галлямов одержали победу в парном турнире, всего на счету сборной России 6 медалей (3-1-2).

Мишина и Галлямов попали на ЧМ в последний момент – и взяли золото. 4 года назад от Насти ушел партнер, назвав ее тяжелой

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