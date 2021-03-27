Александра Трусова: «На ЧМ хотелось, чтобы у борта стоял не только Плющенко, но и Михайлов, к чему я привыкла»

Российская фигуристка поделилась впечатлениями от чемпионата мира в Стокгольме.

— Александра, первый взрослый чемпионат мира фактически позади. Каким вы его запомните?

— Это странные соревнования, вообще не похожие на тот чемпионат мира, который я себе представляла. Во-первых, не было зрителей, поэтому и ощущение, что мы приехали на главный старт сезона, было каким-то размытым. С другой стороны, я постоянно сама себе напоминала, что это не просто старт, а турнир лучших из лучших. От этого было немножко нервно. В прошлом году я так сильно его ждала, так хотела выступить, а его отменили. Поэтому сейчас радовалась уже тому, что у меня все-таки появилась возможность выступить.

— Я была в зале на той тренировке, на которой вы исполнили все пять четверных прыжков из произвольной программы, и даже подумала, что, возможно, это могло стать ошибкой — выплеснуть столько энергии во время разминочного проката.

— У меня таких мыслей не было. Та тренировка ничем не отличалась от моих обычных. Я точно так же разминаюсь, точно так же делаю все прыжки. Понимаю, что должна чисто кататься на соревнованиях, а для этого прыгать нужно постоянно, неважно, обычная это тренировка или официальная.

— Фигуристы любят говорить, что борьба за медали крупных соревнований начинается как раз на официальных тренировках. Вы как-то это ощущали в Стокгольме?

— Наверное, нет. Хотя волновалась больше обычного. Но в целом чувствовала себя комфортно. Я ведь со всеми взрослыми девочками уже соревновалась в прошлом году, поэтому понимала, что и как может происходить и к чему нужно быть готовой.

— С единственной оговоркой: раньше рядом с вами постоянно находилась мама. Сейчас же вы впервые остались на соревнованиях без родительской опеки. Это сложно?

— Очень непривычно. Мамы мне очень не хватало. Как и Дмитрия Сергеевича (Михайлова). И даже собаки. Я действительно никогда в жизни столько времени не была одна. Это очень странное чувство. Вроде бы мы много общались, я постоянно звонила в Москву между тренировками и выступлениями, разговаривала с родителями, с тренером, но заканчиваешь разговор — и очень остро чувствуешь, что рядом с тобой никого нет. Хотя нельзя сказать, что я не была к этому готова. Меня заранее предупредили, что поехать со мной в Стокгольм может только один тренер.

— Расстроились, когда узнали об этом?

— Да, очень сильно. Хотелось, чтобы у борта стоял не только Евгений Викторович, но и Дмитрий Сергеевич, к чему я, признаюсь, привыкла, – сказала Трусова.

И что же дальше делать Трусовой? Медаль есть, но с прыжками неразбериха, работы Плющенко совсем не видно

Трусова и Плющенко заблудились: она упрямо идет на риск и падает – это тупик. Так ли нужны 5 суперпрыжков?