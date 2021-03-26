Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2021, но дважды упала

Российская фигуристка исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Спортсменка прыгнула четверные флип, лутц в каскаде с тройным тулупом, тулуп в каскаде с тройным сальховом с ошибкой, упала на четверных сальхове и лутце, а также исполнила двойной аксель, тройной лутц-тройной тулуп.

Трусова получила 152,38 балла за прокат и лидирует за 11 участниц до конца соревнований.

Видео с эфира Первого канала

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