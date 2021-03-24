Анна Щербакова: «Умение настраиваться на прокат не суперспособность. Много работаем на тренировках, хочется, чтобы это было не зря»

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме.

Щербакова чисто исполнила все прыжки и лидирует перед произвольной программой, набрав 81,00 балла.

«Весь прокат был довольно нервный, волнение было довольно сильное, я следила за всеми элементами, рада, что все получилось, особенно довольна каскадом, это был самый важный прыжок в моей программе.

Зрительская поддержка важна, мне многие пишут, что болеют из дома, но, конечно, очень не хватает полных трибун, возможно, именно из-за этого волновалась. Но я понимаю, что нужны меры предосторожности.

Программа в целом очень серьезная, мне нравится ее катать, она с историей о потере близкого, каждый должен почувствовать в этой истории что-то свое. Последнее движение в моей программе – я вспоминаю об этом человеке, и эти воспоминания меня греют», – сказала Щербакова.

Фигуристка не согласилась с мнением, что обладает «суперспособностью» настраиваться на соревновательные прокаты.

«Это не суперспособность, много работаем на тренировках, хочется, чтобы это было не зря. Хочется показывать результат на соревнованиях, не хочется терять эту возможность», – отметила Щербакова.

⚡ Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате мира-2021 в Стокгольме, Кихира – 2-я, Туктамышева – 3-я, Трусова – 12-я

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