Туктамышева чисто прыгнула тройной аксель на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме

Российская фигуристка чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.

Туктамышева без ошибок прыгнула тройной аксель, затем исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, последний прыжковый элемент в программе – тройной флип – она также прыгнула чисто.

За прокат чемпионка мира 2015 года получила 78,86 балла и возглавила турнирную таблицу.

Смотрим вместе короткую программу на ЧМ-2021: Туктамышева лидирует с чистым прокатом, Трусова и Щербакова выйдут друг за другом