Анна Щербакова: «Прыжки в произвольной программе? Пока это секрет даже для меня»

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Российская фигуристка Анна Щербакова призналась, что пока не знает, какой контент будет исполнять в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме. 

«Прыжки в произвольной программе? Пока это секрет даже для меня. Посмотрим по ходу. Еще впереди короткая программа, дальше день перерыва. 

Все будет зависеть от моей формы и состояния. В произвольной все будет понятно. 

Моя цель простая – я хочу выйти со льда полностью довольной собой, чтобы у меня не было ощущения, что я что-то недоделала или где-то могла сделать лучше», – сказала Щербакова в интервью для Fuji TV.

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