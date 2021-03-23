Анна Щербакова: «Прыжки в произвольной программе? Пока это секрет даже для меня»

Российская фигуристка призналась, что пока не знает, какой контент будет исполнять в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Прыжки в произвольной программе? Пока это секрет даже для меня. Посмотрим по ходу. Еще впереди короткая программа, дальше день перерыва.

Все будет зависеть от моей формы и состояния. В произвольной все будет понятно.

Моя цель простая – я хочу выйти со льда полностью довольной собой, чтобы у меня не было ощущения, что я что-то недоделала или где-то могла сделать лучше», – сказала Щербакова в интервью для Fuji TV.

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