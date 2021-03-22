Дюамель о Щербаковой: «Меня назвали расисткой, когда я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Но она болела в этом сезоне – это факт»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель рассказала, что столкнулась с обвинениями в расизме после слов о трехкратной чемпионке России .

«Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной», – сказала Дюамель в интервью на ютуб-канале TheSkatingLesson.

«Я была уверена, что сказала положительные вещи о каждом фигуристе, которого мы обсуждали.

В паре сообщений в директе меня назвали расисткой, потому что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Эта фигуристка и ее команда открыто говорили, что в этом сезоне она несколько раз болела. Это факт.

Это ответ на все комментарии о том, что я была расисткой во время обсуждения фигуристов. Это интервью было взято неделю назад. Я надеюсь, что вы были довольны моими комплиментами в адрес всех спортсменов. Все они потрясающие.

Мой смелый прогноз на парный турнир? Потенциально – русский подиум», – написала Дюамель.

Олимпийская чемпионка Меган Дюамель: «Мне трудно болеть за Щербакову. Не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной»