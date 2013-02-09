Ханю выиграл чемпионат четырех континентов, Браун – 2-й, Кагияма – 3-й

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Сеуле разыгран последний комплект наград – у мужчин. Итоговую победу одержал японец Юдзуру Ханю, установивший мировой рекорд в короткой программе.
Чемпионат четырех континентов
Сеул, Республика Корея
Мужчины
Итоговое положение
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 299,42
2. Джейсон Браун (США) – 274,82
3. Юма Кагияма (Япония) – 270,61
4. Боян Цзинь (Китай) – 267,67
5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 265,43
6. Нам Нгуен (Канада) – 251,60
7. Казуки Томоно (Япония) – 251,05
8. Киган Мессинг (Канада) – 243,93
9. Томоки Хиваташи (США) – 240,78
10. Хань Янь (Китай) – 239,41
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) – 187,60
2. Джейсон Браун (США) – 180,11
3. Юма Кагияма (Япония) – 179,00
4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 175,06
5. Боян Цзинь (Китай) – 171,84
6. Нам Нгуен (Канада) – 166,36
7. Казуки Томоно (Япония) – 162,83
8. Хань Янь (Китай) – 157,09
9. Томоки Хиваташи (США) – 152,69
10. Киган Мессинг (Канада) – 149,90