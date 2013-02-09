Ханю выиграл чемпионат четырех континентов, Браун – 2-й, Кагияма – 3-й

На чемпионате четырех континентов по фигурному катанию в Сеуле разыгран последний комплект наград – у мужчин. Итоговую победу одержал японец Юдзуру Ханю, установивший мировой рекорд в короткой программе.

Чемпионат четырех континентов

Сеул, Республика Корея

Мужчины

Итоговое положение

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 299,42

2. Джейсон Браун (США) – 274,82

3. Юма Кагияма (Япония) – 270,61

4. Боян Цзинь (Китай) – 267,67

5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 265,43

6. Нам Нгуен (Канада) – 251,60

7. Казуки Томоно (Япония) – 251,05

8. Киган Мессинг (Канада) – 243,93

9. Томоки Хиваташи (США) – 240,78

10. Хань Янь (Китай) – 239,41

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 187,60

2. Джейсон Браун (США) – 180,11

3. Юма Кагияма (Япония) – 179,00

4. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 175,06

5. Боян Цзинь (Китай) – 171,84

6. Нам Нгуен (Канада) – 166,36

7. Казуки Томоно (Япония) – 162,83

8. Хань Янь (Китай) – 157,09

9. Томоки Хиваташи (США) – 152,69

10. Киган Мессинг (Канада) – 149,90