Кихира возглавила мировой рейтинг фигуристок, Трусова не попадет в последнюю разминку на ЧМ-2020

Японская фигуристка возглавила мировой рейтинг фигуристок Международного союза конькобежцев (ISU).

Этот рейтинг составлен с учетом последних трех сезонов (результаты ЧМ, Олимпиад, юниорских и взрослых Гран-при и других международных турниров) и определяет, в какую разминку спортсменки попадут на чемпионате мира в текущем году.

Рейтинг ISU

1. Рика Кихира (Япония)

2. Алина Загитова (Россия)

3. Сатоко Мияхара (Япония)

4. Брэди Теннелл (США)

5. Евгения Медведева (Россия)

6. Каори Сакамото (Япония)

7. Алена Косторная (Россия)

8. Вакаба Хигучи (Япония)

9. Анна Щербакова (Россия)

10. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

11. Александра Трусова (Россия)

12. Лим Ын Су (Южная Корея)

Таким образом, в сильнейшую разминку на ЧМ попадут Кихира, Теннелл, Мияхара, Косторная, Щербакова и Хигучи (так как Загитова, Медведева и Сакомото на турнире не выступят). Трусова будет кататься в предпоследней разминке.

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