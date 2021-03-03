Евгений Плющенко: «Я желаю Косторной только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, я ничего плохого в этом не вижу»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал уход Алены Косторной из его школы. 

«Алена приходила к нам в академию работать с Сергеем Александровичем Розановым, и я ее консультировал как второй тренер, так как работаю с Александрой Трусовой, которая шла ко мне изначально. Я провожу три часа на льду с одной группой и три часа – со спортсменами из другой группы, а потом еще ОФП и разминки. Поэтому Алена и работала с Сережей Розановым, как и планировала. 

Кроме того, в последние три недели мы привлекали Елену Вячеславовну Жгун – ее первого тренера, она помогала, за что ей большое человеческое спасибо, как и Елене Анатольевне Чайковской, которые, как и все мы, переживали за Алену.

Когда я спрашивал у Алены про то, нужна ли ей моя помощь, она отвечала, что только когда будет отрабатывать аксель в 3,5 оборота. Мы его только начали восстанавливать, но тут она заболела коронавирусом, а потом случилось осложнение.

Алена попала к нам в сложный для нее период: два месяца болезни, почти два месяца без тренировок – это очень тяжело, ну и жесткий пубертат. У нее и сейчас есть проблемы со здоровьем, и она это знает. 

Но именно эти, в том числе, проблемы не давали ей заниматься и тренироваться в полную силу. Алене нужно уделить серьезное внимание своему здоровью, мы ей помогали, с ней работали хорошие врачи, но это все равно давало временный эффект.

Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать. Ей как раз этих двух месяцев и не хватило.

Мы изначально дали ей отдельный лед, коттедж и все условия. Здоровье, силы и мотивацию ни Розанов, ни я ей дать не смогли, и никто бы не смог. У нас разные методы тренировок с «Хрустальным», Саше Трусовой они подходят, Алену тоже все устраивало, пока она не заболела, с этого начались проблемы», – сказал Плющенко. 

«После этого перехода я стала больше улыбаться». Косторная не щадила Тутберидзе, пока тренировалась у Плющенко

Мне жаль, что Косторная сдалась и не поборолась за свободу. Но она исключительная, поэтому ей можно все

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