Алина Загитова: «Мою победу на Олимпиаде-2018, наверное, никто уже не забудет. Она всегда со мной»

Олимпийская чемпионка рассказала об отношению к победе на Олимпийских играх-2018 в .

— 23 февраля прошло три года с того момента, как ты стала олимпийской чемпионкой. Как отмечала это событие?

— Отмечала на тренировках. У нас даже дни рождения отмечаются на катке. Так Этери Георгиевна Тутберидзе всех приучила. У нас могут быть только «праздничные прокаты». Например, двойной лутц вместо тройного.

— Часто вспоминаешь победу на Олимпиаде?

— Она всегда со мной. Но я предпочитаю жить сегодняшним днем и достигать новых целей. Мою победу в Пхенчхане, наверное, никто уже не забудет. Да и не надо ее забывать.

— Что поменялось в тебе за эти года?

— Внутри я такая же Алина. Только стала умнее. Жизненного опыта добавилось. Если бы я выступала на Олимпиаде в своем текущем состоянии, то я бы себя точно так же вела. Это ведь я. Я не пытаюсь изображать из себя что-то, как-то играть на публике. Пытаюсь просто быть собой, настоящей. И у меня это получается, – сказала Загитова.