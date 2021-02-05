Алина Загитова: «Сегодня третья годовщина победы на Олимпиаде! Большое счастье, что мне удалось принести золото нашей стране»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила свою победу на Играх-2018 в .

«23 февраля! Сегодня 3-я годовщина победы на Олимпийских играх! Наша совместная победа с командой Тутберидзе, моей семьей, моими золотыми болельщиками и всеми, кто был рядом и болел за меня, – это наша общая победа!

Сегодня очень приятно получать поздравления и просматривать все посты моих болельщиков. Спасибо вам!

Большое счастье, что мне удалось завоевать эту победу и принести олимпийское золото нашей стране!

P. S. Также поздравляю всех мужчин с сегодняшним праздником», – написала Загитова.