Алина Загитова: «Сегодня третья годовщина победы на Олимпиаде! Большое счастье, что мне удалось принести золото нашей стране»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вспомнила свою победу на Играх-2018 в Пхенчхане.
«23 февраля! Сегодня 3-я годовщина победы на Олимпийских играх! Наша совместная победа с командой Тутберидзе, моей семьей, моими золотыми болельщиками и всеми, кто был рядом и болел за меня, – это наша общая победа!
Сегодня очень приятно получать поздравления и просматривать все посты моих болельщиков. Спасибо вам!
Большое счастье, что мне удалось завоевать эту победу и принести олимпийское золото нашей стране!
P. S. Также поздравляю всех мужчин с сегодняшним праздником», – написала Загитова.
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